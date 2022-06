Finalement, un nouveau bâtiment pour l’économie sociale

De plus, ce projet de réhabilitation a vu son coût augmenter suite aux différentes découvertes durant l’élaboration du projet comme, par exemple, la démolition de la toiture. "Par ailleurs, le projet de rénovation ne permettait pas de disposer d’un bâtiment totalement fonctionnel car il était nécessaire de tenir compte des contraintes liées au site actuel, impliquant une perte d’espace."

Suite à ces constats, le collège a estimé que la construction d’un nouveau bâtiment permettrait d’obtenir un bâtiment plus rationnel au niveau des espaces, des frais de fonctionnement et d’un point de vue énergétique.

Pour un meilleur accueil

Et donc, dans le cadre de ce projet de construction de ce nouveau bâtiment, un nouvel auteur de projet sera désigné. Un cahier des charges a été monté. "Le montant estimé du marché s’élève à 163350€." Durant l’élaboration du projet, des modules préfabriqués seront installés au magasin actuel, rue Wauters, afin d’améliorer les conditions de travail du personnel. Pour le conseiller communal écolo Bernard Englebert, le mieux est que ce projet se termine le plus rapidement possible, pour un meilleur accueil.