Un camion-grue pour le service Travaux

Actuellement, le service Travaux dispose d’un camion-grue. " Mais ce dernier date de 1998, il a donc 24ans!", s’exclame l’échevin des Travaux, Bernard Lhonnay. Qui ajoute: " Ce camion-grue est en mauvais état, il tombe souvent en panne et il devient compliqué de trouver des pièces pour effectuer des réparations. Son remplacement est nécessaire." Et il le sera par un camion équipé d’un moteur diesel. " Les services communaux ont analysé la possibilité d’acquérir un véhicule CNG. Si ces véhicules CNG permettent de ne pas rejeter des particules fines et de diminuer les rejets de CO2, ils présentent des inconvénients toutefois." Comme, notamment, des difficultés d’approvisionnement; un prix d’achat du camion plus élevéet le prix, très élevé, du CNG actuellement à la pompe. " Le montant estimé de ce nouveau camion-grue, est de 160000 € TVAC."