Des Trotthuynettes pour le retour de la Guinguette 144

Cœur festif du village de Huccorgne (Wanze), la place du Centenaire s’animera à nouveau pour le retour de la Guinguette 144, ce week-end de 11 à 21h. Une initiative portée pour la deuxième année consécutive par la SPRL Huccorgne Beer, à qui l’on doit la bière Crapule. Cette dernière se retrouvera inévitablement à la carte du bar consacré à nouveau aux bières de petites brasseries ou, en tout cas, majoritairement méconnues du grand public. "Il sera possible de déguster ce week-end la Zenne Pils et quelques breuvages éphémères, avant d’en retrouver d’autres les trois rendez-vous suivants, déjà fixés les week-ends des 2-3juillet, 6-7août et 10-11septembre, annonce Dominique Wauthier, membre de la SPRL organisatrice. On est occupé à retaper une ancienne caravane qui pourra servir de bar sympa à découvrir normalement en juillet.Comme on est à proximité du RAVeL, c’est aussi une belle opportunité de se désaltérer pour les personnes qui font les balades du Parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne, comme celles des Chevreuils et de la Pierre."