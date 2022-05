Le vinyle, un précieux objet qui ravit les collectionneurs à Moha

" Cependant, sur l’ensemble de la journée, nous avons eu entre 450 et 500personnes. Ce qui n’est pas mal du tout. » Si Fabrice Crefcœur est l’un des organisateurs, c’est, avant tout, un grand collectionneur de musique, et particulièrement de vinyles. Un collectionneur qui vend sa propre collection? " Non, pas la mienne mais bien la collection de celles et ceux pour qui une série de vinyles ou de CD’s est devenue encombrante. » Comment est-il possible de se défaire de biens aussi précieux que sont les vinyles? " Très souvent, il s’agit de dames, des veuves, dont le mari était, lui, un grand amateur de musique. Une collection qui prenait, au final, un très, trop grand espace au sein du domicile conjugal. » La dame ne sait plus quoi en faire, finalement. « Elle fait alors appel à moi, entre autres. » Et, comme Fabrice Crefcœur adore les vinyles lui aussi, alors, il en garde, environ 40%. « Les 60% de disques restants, je les vends. » Hors de question donc de toucher à sa collection personnelle.

Quant aux acheteurs, ils sont là pour compléter une collection qu’ils ont entamée quand ils étaient enfants. Des 45tours entre les mains, certains sont aussi venus à la foire afin d’essayer de trouver des acheteurs-vendeurs pour quelques-uns de leurs précieux sésames, qu’ils possèdent généralement en double.