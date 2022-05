«Ce week-end, c’était fantastiqueà Naxhelet», à Wanze (photos)

Ce lundi matin, la propriétaire wanzoise, Françoise Jolly, était tout simplement heureuse. "Ca s’est super bien passé, c’était fantastique.C’était un très bel événement." Sur les trois jours, le golf wanzois a compté entre 4900 et 5000 visiteurs. Entre amateurs de golf et curieux qui se sont essayés aux cours d’initiation gratuits, cela n’a pas désempli. "Chaque jour, les personnes qui s’occupaient du parking ont compté les voitures. C’est ainsi qu’on connaît le nombre de visiteurs."

Des visiteurs qui ont été gâtés par les golfeuses et leur jeu. "On a eu trois Belges en finale, c’était une belle réussite. 200 personnes les suivaient. C’était une belle ambiance" , ajoute Françoise Jolly qui, pour cette première édition, était "très très contente. On avait tout à apprendre et on a réussi." Les membres du club wanzois étaient là pour l’y aider. "On avait 150 bénévoles du club présents pour gérer. L’ambiance était très festive, très chouette" et leur participation a resserré encore un peu plus les liens qui les unissent tous.

Le Naxhelet a signé un contrat de trois ans pour organiser l’épreuve. Donc, clairement, il y aura une deuxième et une troisième éditions du Mithra Ladies Open à Wanze. "C’est parti pour trois éditions.Et après? A chaque jour suffit sa peine.Et en plus, le terrain était magnifique, avec un temps qui nous a aidés. C’était une belle histoire" qui se poursuivra les deux prochaines années.