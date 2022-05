Les six quartiers de Moha se sont affrontés dans des jeux, le Madot a gagné

Des épreuves et de la bonne humeur

Dans la bonne humeur, les six équipes se mettent en place pour l’épreuve à venir. Objectif? Récupérer avec sa bouche des boules dans lesquelles se trouve une lettre. Il faut ensuite former un mot et récupérer l’objet correspondant le plus rapidement possible. Ce mot, c’est "canard" et l’équipe du Centre le trouve en un temps record. L’épreuve suivante, celle des mots fléchés, donne beaucoup plus de fil à retordre aux équipes. La concentration est de mise et c’est finalement le quartier du Madot qui arrive à trouver en premier le mot recherché: le "plantain", une plante qu’on retrouve au pied du château de Moha. Dans l’épreuve qui suit, il faut tenter de viser le goulot d’une bouteille avec un Bic attaché à sa taille. Sous les encouragements de la foule, c’est le quartier du Taillis qui remporte la mise.

Les épreuves se sont ainsi succédé durant ce samedi après-midi et chaque équipe a tenté d’engranger un maximum de points. Au terme de ces jeux, c’est finalement le quartier du Madot qui s’est imposé et remporte un casier de bières "La Crapule", du jus de pomme local et un sachet de bonbons.

Des jeux dans chaque quartier?

Pour le Comité de Quartier du Taillis, cette première organisation est un joli succès même si elle s’est faite un peu dans l’inconnu. "On n’avait aucune idée du nombre de personnes qui allaient participer et de la manière dont ça allait se dérouler vu que c’était une première", explique Silvio Cao. Finalement, ce sont tout de même 10 à 15personnes, jeunes et moins jeunes, qui ont composé chaque équipe. Une jolie réussite pour le Comité de Quartier du Taillis qui espère, dans le futur, pouvoir réorganiser ces jeux inter-quartiers. "Et on aimerait d’ailleurs que chaque quartier lance ses propres jeux."