A-t-il commis des actes sexuels sur ses frères et sœurs?

En avril dernier, un Hutois de 26ans comparaissait devant le tribunal correctionnel de Huy pour des faits qui se seraient déroulés entre 2013 et 2017. Durant ce laps de temps, le prévenu aurait pratiqué des attouchements et des actes à caractère sexuel sur ses frères et sœurs et sur les enfants de sa belle-mère dans la maison familiale à Wanze, puis àHuy. Le Hutois, lui, dément. Il dénonce aussi l’environnement particulier qui régnait dans l’habitation. "Mon père et ma belle-mère avaient des rapports, la porte ouverte.Les enfants ont vu" , avait-il expliqué lors de l’audience.