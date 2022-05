Meurtre d’Anita Lekeu: le ministère public introduit un pourvoi en cassation

On a donc appris que le ministère public a décidé d’introduire un pourvoi en cassation. La Cour de cassation ne juge pas sur le fond mais sur la forme, elle vérifie que les notions de droit ont bien été respectées par toutes les parties. Qu’on ne peut ainsi rien reprocher, en termes légaux, au procès et à l’arrêt rendu à l’issue de celui-ci. Et le ministère public liégeois a donc estimé que, dans ce cas, il y avait matière à se pourvoir en cassation.

Ce qui est reproché à l’arrêt rendu le mercredi11mai? Sa motivation, jugée "légère" et discutable. "C’est vrai qu’on a tout de suite été surpris, de notre côté, quand a été reconnue la culpabilité des deux accusés mais en dissociant le vol du meurtre" , décode MeAlexandre Wilmotte, l’avocat du fils, de la belle-fille et d’une petite-fille d’Anita Lekeu, la victime.

Pour l’avocat hutois, sur le plan juridique, l’arrêt était également discutable pour n’avoir pas tenu compte des éléments qui permettaient de condamner Grégory Baudin à des violences sur Anita Lekeu et de n’avoir pas tenu compte de la circonstance aggravante de vulnérabilité de la victime. "Il n’y avait aucune motivation sur la notion de la préméditation, non plus: il manque des morceaux, en fait…" , relève encore MeWilmotte. Qui, satisfait des peines prononcées dans l’arrêt, en serait bien resté là. Ses clients aussi. Mais tous comprennent ici la démarche du ministère public.

La Cour de cassation décidera prochainement de casser partiellement ou complètement l’arrêt du 11mai: dans le second cas de figure, on s’orienterait alors vers un nouveau procès devant une autre cour d’assises. On n’en est donc pas encore là. "Oui, mes clients et moi, on a été surpris de la motivation de l’arrêt, d’autant que la cour, des professionnels donc, a participé à la décision. Mais, pour nous, le résultat était là, il nous convenait, c’était le principal. Maintenant, s’il devait y avoir un second procès, il est évident que mes clients seront là, encore une fois."