Une affluence record à la Fête des fous

Pas de doute possible, cette ambiance, c’est la Fête des fous, un événement médiéval organisé depuis des années. "On n’a jamais eu autant de monde, se réjouit Fanny Dominique, coordinatrice du château féodal de Moha. Près de 900 personnes sont venues samedi, et en encore plus aujourd’hui (NDLR: dimanche). On a dépassé les 2000 visiteurs. " Et il n’y a pas que la météo qui explique ce succès. "La fête devient de plus en plus connue. On commence à se faire notre place dans l’agenda des événements médiévaux."

Une dizaine de compagnies ont participé à la Fête des fous. Parmi elles, Felag Öfardig Ducka (en français: le clan des canards boiteux). "On joue des spectacles au cours desquels on se bat à l’épée, à la hache et au scramasaxe" , détaille Mike Graven, membre du groupe.

Les visiteurs conquis

Même si ce sont des combats qui sont mis en scène, leurs shows ont avant tout une vocation humoristique. "On est là pour s’amuser et pour amuser les gens. C’est vraiment gai de voir les enfants avec le sourire aux lèvres."

De leur côté, les visiteurs apprécient visiblement beaucoup. "C’est la première fois qu’on participe à une fête médiévale depuis le Covid, s’enthousiasme Stéphanie Siméon. Ça fait du bien de ressortir. J’ai beaucoup aimé le spectacle de magie et le cracheur de feu."

En revanche, certains visiteurs ont débarqué là par hasard. "Je n’étais pas au courant des festivités, on est venus pour faire de l’escalade sur les falaises à côté du château, expose Ludwig Vanhaute. J’étais d’ailleurs étonné de voir autant de gens." Et quand on n’est pas au courant qu’il y a une fête médiévale, cela peut être surprenant. "On était en train de grimper quand on a entendu les tirs d’artillerie. On a sursauté." Mais malgré cette petite frayeur, "c’est une chouette ambiance".