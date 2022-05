Le top des golfeuses européennes au Naxhelet à Wanze

L’événement a quelque part une portée historique puisque la Belgique n’avait plus accueilli une épreuve féminine de cette envergure depuis un quart de siècle.

"Huit ans après la création de notre club, c’est un fameux défi que nous avons décidé de relever en impliquant les 50membres de notre personnel, sourit Françoise Jolly. Lorsque l’architecte anglais Martin Hawtree a conçu notre parcours, il nous avait glissé qu’il convenait parfaitement pour accueillir de grandes compétitions. En 2018, nous avons alors noué les premiers contacts avec le Tour européen pour prendre connaissance du cahier des charges en termes de qualité du terrain, d’accueil, d’hébergement… L’année suivante, nous nous sommes rendus au tournoi d’Évian, qui est le Roland-Garros du golf féminin. Histoire de nous rendre compte, toutes proportions gardées, de ce qui pouvait nous attendre."

Alors que le Tour européen aurait déjà pu débarquer en 2020 ou en 2021 sur les hauteurs mosanes, le Covid est venu jouer les trouble-fête. "En réalité, ce n’est pas une manche que nous allons organiser mais bien trois, précise Caroline Springuel, manager du club, puisque le Tour européen reviendra en 2023 et 2024."

140 bénévoles du club mobilisés

Pas question pour autant de considérer cette première édition comme un tour de chauffe. "Nous devons être au top dès la première année, poursuit Françoise Jolly. C’est pourquoi nous avons aussi fait appel à 140 bénévoles, membres du club. Ils seront présents sur les aires de départ des 18 trous et indiqueront où retombent les balles qui n’atterrissent pas sur les fairways (NDLR: voir glossaire ci-contre) . Ils participeront aussi à l’encodage des scores…"

Certains côtoieront même les golfeuses d’un peu plus près. "Environ 30 joueuses seront hébergées chez des membres du club, les autres logeront soit dans notre hôtel de 35 chambres, soit dans un hôtel de la région liégeoise, précise Caroline Springuel. Par ailleurs, des bénévoles rempliront aussi le rôle de caddy auprès de certaines joueuses." Pour les non-initiés, le caddy est la personne qui porte le sac de la joueuse, et qui est aussi utilisée en tant que conseiller et soutien moral de la joueuse.

"Contrairement à leurs homologues masculins, toutes les joueuses n’ont pas les moyens de se payer un caddy, poursuit Françoise Jolly. C’est une triste réalité: le sport féminin manque encore de reconnaissance. On le ressent dans la recherche des sponsors."

Alors que le prize money d’une manche comparable du circuit européen masculin flirte avec les 2 millions€, les participantes au Mithra Ladies Open se partageront un chèque de 200000€. "La lauréate va empocher 30000€ (brut), mais la 30eclassée ne repartira qu’avec quelque 1000€. Une somme avec laquelle elle doit payer ses frais d’hôtel ou son ticket d’avion" , ajoute Caroline Springuel.

«35% de joueuses parmi nos 900membres»

Afin que ces sportives reçoivent un maximum d’applaudissements, le golf de Naxhelet, qui organise aussi vendredi une conférence sur l’équité dans le sport en présence de diverses personnalités, a opté pour la gratuité de l’événement. "Nous voulons que ça soit la fête, le public pourra notamment participer à des initiations, ou profiter du spectacle sur le trou 17 (par 3), glisse Françoise Bolly. Si une joueuse y signe un hole in one, elle empochera une Porsche, et chaque fois qu’une d’entre elles y réalisera un birdie, ce sera tournée générale d’une de nos bières partenaires pour les spectateurs présents sur ce trou."

Le golf du Naxhelet a enregistré l’arrivée de 250nouveaux membres durant la pandémie. ©Heymans

Mais au final, qu’a à gagner le golf de Naxhelet? "De la notoriété, notamment parce que le Tour européen débarque avec son équipe média qui relayera des images sur ses réseaux sociaux. Des images seront aussi diffusées sur une chaîne télé spécialisée, ajoute encore la propriétaire.

Ce projet va aussi souder nos équipes et, je l’espère, attirer de nouvelles joueuses dans notre club. Nous comptons aujourd’hui 900 membres – la pandémie nous en a fait gagner 250 – parmi lesquels 35%de femmes. Ce qui nous permet d’être parmi les meilleurs de la classe au niveau des clubs belges."

Secrètement, Françoise Jolly et Caroline Springuel nourrissent aussi un rêve: celui de voir Manon De Roey rentrer le putt décisif sur le green du trou 18, dimanche en milieu d’après-midi. Fer de lance du golf féminin en Belgique, l’Anversoise (30 ans) a récemment remporté le premier tournoi de sa carrière en Thaïlande. Vingt-cinq après le sacre de Valérie Van Ryckeghem à l’Open de Sicile.