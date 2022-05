Une deuxième analyse confirme l’absence d’amiante dans l’eau courante des habitants de Wanze

Début d’année, une émission de la RTBF (#Investigation) avait tiré la sonnette d’alarme en s’appuyant sur une étude italienne qui insiste sur le principe de précaution en cas d’usure des canalisations.Certes, la SWDE s’était voulue rassurante dans la foulée, en y opposant un avis rendu par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui dit qu’il n’y a aucun risque sanitaire lié à l’éventuelle présence de fibres d’amiante dans l’eau.

Plusieurs bourgmestres, dont celui de Wanze, avaient néanmoins réclamé un cadastre des canalisations et une analyse de l’eau."Ce que la SWDE avait fait en un point de la commune, et les résultats de l’analyse avaient été négatifs, rappelle Loïc Leroy.Malgré tout, nous avons demandé à un laboratoire indépendant des analyses complémentaires en allant sonder 7 points de notre réseau, soit un dans chaque village. Les résultats sont tombés: il n’y a pas de trace de fibre d’amiante.On est rassuré et nous continuerons à faire analyser notre eau chaque année."