Cambriolage dans une friterie de Wanze: le coffre-fort tombe sur le tibia d’un des voleurs

Une ex-employée dénoncée via Facebook

Rapidement, l’enquête se met en branle. Avec des soupçons de complicité sur l’une des employées, qui disait avoir besoin de beaucoup d’argent notamment pour assurer sa consommation de stupéfiants et celle de son compagnon. Le gérant publie d’ailleurs un appel sur les réseaux sociaux, via Facebook, et propose une récompense aux personnes qui parviendraient à l’aider à démasquer le ou les auteurs du cambriolage. Une certaine Valérie (prénom d’emprunt) le contacte en lui disant que le vol avait été bien réfléchi.Et elle donne le nom d’une employée, qui aurait renseigné le ou les voleurs sur la présence d’un coffre-fort dans l’établissement, lequel contiendrait plusieurs milliers d’euros.

Entendue par les enquêteurs, la jeune femme finit par avouer avoir évoqué la présence d’un coffre-fort à son compagnon, lequel en a parlé à deux autres hommes. Ce sont ces deux derniers qui ont commis le vol avec effraction, l’un d’eux conduisant la voiture servant au méfait.

Ce qui s’est passé, ce n’est pas de la rigolade: ils encourent de 6 mois à dix ans de prison.

Ce qui vaut aux deux hommes d’être poursuivis comme coauteurs de l’infraction, alors que le couple comparaît comme complices. "Ce qui s’est passé, ce n’est pas de la rigolade", insiste la substitut du procureur du roi Nathalie Doyen, en rappelant que, pour ce type d’infraction, les prévenus encourent une peine allant de 6 mois à dix ans de prison. Compte tenu de la gravité des faits et de leur ancienneté, ainsi que le fait que les prévenus se soient remis au travail, elle requiert une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire, estimant qu’"une peine de travail est largement insuffisante pour une remise en question, surtout que les prévenus avaient un problème de stupéfiants".

Les coauteurs encourent une peine de dix mois de prison avec sursis probatoire alors que l’ex-employée et son compagnon, qui selon le parquet ont donné des informations permettant aux deux coauteurs de commettre le vol avec effraction, risquent 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, notamment pour permettre aux prévenus de soigner leur assuétude aux stupéfiants.

Vous aurez peut-être la partie civile qui se manifestera un jour après le jugement.

Celui qui a commis le vol, actuellement sous bracelet électronique pour ne pas avoir réalisé une peine de travail pour une précédente condamnation, sollicite une peine de travail.Son coauteur, qui a conduit le véhicule et qui se dit "désolé", demande une suspension probatoire du prononcé de la condamnation, voire une peine de travail à titre subsidiaire.

L’ex-employée, qui a été licenciée à la suite du cambriolage, réclame son acquittement ou subsidiairement une suspension du prononcé de la condamnation.Car oui, elle a dit à son compagnon qu’il y avait un coffre-fort dans la friterie, mais elle a aussi tenté de les dissuader de commettre le vol, selon son avocat. Son compagnon sollicite la suspension du prononcé de la condamnation, voire un sursis simple.

S’il n’y avait pas de partie civile à l’audience, "vous aurez peut-être les victimes qui se manifesteront un jour après le jugement", leur dira le juge.

Jugement le 16 juin.