La Maison du Peuple de Moha en vente

Les festivités wanzoises à l’occasion du 1er mai ont eu lieu en la salle Jacques Brel le week-end dernier et non pas à la Maison du Peuple Val de Mehaigne à Moha. Et pour cause puisque l’état de cette dernière n’apporte plus toutes les garanties en matière de sécurité. Ce qui pousse d’ailleurs l’ASBLgestionnaire, fondée dans la foulée de son rachat en 1980, à la mettre en vente. "L’appartement est encore bon, le café aussi, mais la salle est désormais en très mauvais état, dresse Bernard Lhonnay, le président de l’ASBL totalement indépendante de l’Union socialiste communale (USC) même si on y retrouve les mêmes visages des deux côtés évidemment. Le bâtiment est énergivore, demande à être remis aux normes de sécurité notamment au niveau de l’installation électrique. Il faudrait de gros frais.Or, les caisses de notre ASBL sont vides. La fermeture du café nous a privés de rentrées et les deux années de Covid ont empêché toute location pour des événements. Le CA et l’AG ont dû tirer la conclusion qu’il fallait vendre même si cela fait un pincement au cœur."