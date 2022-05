Cour d’assises de Liège: «Si j’avais couvert mon fils, il ne serait pas ici», explique la maman d’un des deux accusés

On lui a d’abord demandé de se souvenir de la nuit du 24 au 25octobre2019, celle du meurtre. Une nuit pendant laquelle elle a reçu un appel d’Anita Lekeu, la victime, qu’elle a loupé. Elle a ensuite su la joindre sur son téléphone fixe. "Je ne comprends pas qu’elle me dise que Terry est chez elle alors qu’il était censé être chez moi. Il était revenu déposer du linge, se laver et se reposer un peu. Je lui ai demandé qu’elle me le passe parce que je ne comprenais vraiment pas pourquoi il était là. " Mais la maman ne se souvient pas précisément de la teneur des conversations, que ce soit avec Anita Lekeu ou avec son fils Terry. "C’est vague parce que j’avais pris beaucoup de médicaments parce que je ne supporte plus la douleur mais je suis sûre en tout cas que je lui ai demandé ce qu’il foutait là."

«C’était une femme formidable»

La maman de l’ex-Hutois explique ensuite qu’elle a appris le décès de "Mamy Anita" le lendemain, par son mari qui lui a dit qu’elle avait été tuée. Elle s’est effondrée, s’est dit que ce n’était pas possible, que c’était un cauchemar. C’est que les deux femmes étaient restées en excellents contacts depuis le décès du second mari de la victime, le beau-père de la maman de Terry Hoyoux. "C’était une femme formidable, on avait de très bonnes relations, on s’appelait et on se voyait souvent. Elle n’a jamais été contraire avec Terry. Elle se comportait avec tous comme une grand-mère, elle n’a jamais fait de différence et jamais repoussé mes enfants. J’ai alors appelé Terry pour lui annoncer la nouvelle. Je me suis juste demandé s’il n’avait pas commis le vol mais je n’ai jamais pensé que c’est lui qui aurait pu la tuer."

La présidente demande ensuite à la maman de l’accusé quel genre d’enfant, de jeune, Terry Hoyoux a été. Elle évoque un enfant très facile à élever, malgré l’alcoolisme de son papa. Il n’aurait commencé à poser problème qu’à 16-17ans. Il aurait volé plusieurs personnes, elle dit qu’elle n’est pas sûre, qu’il a effectivement peut-être eu une passe, que ça s’est calmé quand il a travaillé puis que ça a recommencé. Elle évoque aussi l’amour de son fils pour sa famille, sa peur de les décevoir, ses TOC, ses errances. Quand il n’a plus payé le loyer de son appartement de Braine-l’Alleud, elle l’a repris chez elle et son mari. Mais ils lui ont finalement demandé de partir après qu’il les ait volés. Il a ensuite été hébergé par son demi-frère, qui l’a aussi mis à la porte, pour les mêmes raisons.

Terry Hoyoux s’est alors retrouvé à la rue mais repassait régulièrement chez sa maman, à Engis, pour laver son linge, manger, se laver, se reposer. "Je ne lui ai jamais dit avant aujourd’hui mais, un jour, je suis allée jusqu’au parc royal à Bruxelles où je sais qu’il vivait. Il y avait un chapiteau et j’y ai trouvé son carton et ses affaires. Il n’était pas là et je suis repartie, sans jamais lui dire."

«C’est moi qui l’ai fait arrêter»

Même après les aveux de son fils, la maman a eu du mal, et encore aujourd’hui, à admettre qu’il ait pu commettre l’irréparable, et en particulier sur la personne de sa mamy. "Je lui ai dit que j’avais difficile à croire qu’il ait pu faire une chose pareille mais il m’a dit que c’était bien lui, qu’il ne pouvait pas mettre ça sur le dos de qui que ce soit, qu’il était le responsable. Je dois vivre avec ça…"

Face à MeWilmotte, l’avocat des parties civiles, qui la bouscule un peu en la mettant face à des imprécisions temporelles et des incohérences dans sa relation des faits les jours et semaines qui ont suivi le meurtre d’Anita Lekeu, la maman de Terry Hoyoux s’agace un peu. Elle travaille la nuit, prend des médicaments et perd parfois la notion du temps. "Moi, tant que je n’ai pas dormi, on est toujours le même jour. Un policier, une fois, m’a dit de faire attention à ce que je disais, alors, après ça, je n’ai plus rien dit." Mais elle a accepté, à la demande de la police, de ne plus évoquer la mort d’Anita Lekeu avec son fils pour ne pas le faire fuir avant son audition.Elle s’est comportée le plus naturellement possible pour qu’il aille bien témoigner. "C’est moi qui l’ai fait arrêter, je lui ai monté un traquenard, je l’ai fait monter dans ma voiture et j’ai vu la police l’arrêter. Alors, non, je ne couvre pas mon fils: si je l’avais couvert, il ne serait pas ici."

Directement après son audition, la quinquagénaire a quitté la salle, en pleurs.