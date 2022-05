Cour d’assises de Liège: «Elle ne s’est jamais permis de juger la situation de Terry»

Le samedi26octobre2019, lui-même habitant Wanze, il va donc sur place avec son double de clés. "Dès que je rentre dans la maison, je vois que la télé n’est plus là. La table du petit-déjeuner est toujours dressée: or, si maman avait eu le temps de déjeuner, la table ne serait plus comme ça, elle aurait débarrassé. Je décide de monter, je me dis qu’il y a dû se passer quelque chose, qu’elle est peut-être partie et que je ne m’en souviens pas. Dans sa chambre, au premier coup d’œil, rien ne me semble bizarre. Mais une fois dans la pièce, je vois le corps de maman allongé, avec une tache brunâtre importante autour d’elle et je vois un linge sur son visage: je me doute qu’il s’est passé quelque chose, je décide de ne toucher à rien sauf à sa jambe et je sens qu’elle est froide. Puis je redescends et je dis à ma femme “Maman est morte”. À ce moment-là, je ne suis plus capable de rien, c’est elle qui appelle les secours."

Appelé le soir à la PJ de Liège, on lui demande s’il a des doutes et de détailler l’arbre généalogique de sa famille élargie. "On n’a pas envie de faire du mal à une personne en citant son nom s’il n’a rien fait mais, malheureusement, quand on me demande si je pense à quelqu’un, je parle de Terry."

«Comme ses petits-enfants»

Mais comment, justement, Anita Lekeu considérait-elle les 11petits-enfants de son second mari, dont Terry? "Comme ses petits-enfants , explique Johan Graindorge. Elle a toujours participé aux baptêmes, communions et anniversaires comme si c’était les siens et elle ne s’est jamais permis de juger la situation de Terry. Si j’ai encore eu des contacts avec la famille de mon beau-père après? Oui, j’ai reçu des appels de la maman et du beau-père de Terry. Mais pas pour me demander comment j’allais ou comment mon épouse allait, mais juste pour avoir des explications, savoir ce qu’il s’était passé ce soir-là."

«Une peine juste pour des faits horribles»

À 69ans, Anita Lekeu était en bonne forme physique. Pensionnée de la Région wallonne, elle avait un niveau de vie normal, "pas exceptionnel: les fins de mois n’étaient pas super compliquées mais pas super simples non plus" . Une maman qui a toujours tout fait pour son fils, entre autresquand ils se sont retrouvés à deux après le divorce. "Je n’ai aucune critique à faire, ma maman a toujours géré même si je n’ai pas toujours été facile quand j’étais ado. Elle a par exemple fait mon sac de foot toute ma vie: j’ai été entraîneur jusqu’à 44ans et elle faisait toujours mon sac. C’était quelqu’un qui aimait faire plaisir et elle a hébergé monsieur Hoyoux ce soir-là pour lui faire plaisir. Ce n’était pas de la naïveté mais c’était accueillir quelqu’un qui était à la rue pour qu’il soit à l’abri et dorme au chaud."

Le fils de la victime a ensuite conclu son témoignage en expliquant que lui et sa famille n’avaient "rien demandé. On n’est pas préparé à ça. Je suis ici pour entendre une peine juste pour des faits horribles et impardonnables. Oui, maman était gentille et même tellement gentille que je pense même que s’il l’avait cambriolée, elle se serait arrangée avec ses parents pour réparer et ça en serait resté là."

Sylviane Hella, 45ans, la belle-fille d’Anita Lekeu, semble encore très choquée par ce qu’elle et son mari ont vécu ce jour-là. "Mon mari est monté et redescendu aussi vite, blanc comme un linge en me disant qu’elle était morte. Il m’a dit “Il n’y a plus de voiture, plus de télé”, je lui ai alors demandé si on lui avait fait du mal. On est restés plusieurs secondes assis sur un muret dehors, sans même se parler, puis mon mari m’a dit qu’il fallait appeler quelqu’un et j’ai fait le 112."

Pour elle, sa belle-mère était simple, gentille, serviable. « On avait une petite vie toute simple mais ce n’est plus tout à fait pareil maintenant » , a-t-elle regretté, des larmes dans la voix.