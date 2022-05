Maxime voulait être accompagné pour son dernier voyage à Wanze (Photos)

Et le jeune homme a été entendu. « J’aimerais que vous soyez les supporters de mon dernier voyage, comme j’aurais aimé que vous puissiez l’être lors des triathlons que j’aurais tellement aimé faire. Je sais que je peux compter sur vous, et déjà je vous dis merci. » Et ils étaient nombreux à son enterrement. Tellement nombreux qu’un écran géant avait été installé sur la pelouse à deux pas de l’église. Là où tous se sont recueillis.