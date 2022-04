Beau succès pour le week-end de santé et bien-être à Wanze

Le public est venu très nombreux pour découvrir le thème de cette année "Bien-être et soins de santé" dans un vaste programme d’activités et de rencontres avec les professionnels du secteur. Des services communaux en rapport avec les thèmes étaient présents ainsi que différents acteurs sociaux et sportifs. Les conseils consultatifs communaux des aînés et de la personne handicapée étaient également à l’écoute des visiteurs.

On pouvait se faire plaisir avec des soins personnalisés et relaxant prodigués individuellement ou en ateliers. Une multitude de conférences était aussi programmée tout comme des ateliers culinaires. Plus de 25 stands "découvertes" attendaient aussi les visiteurs et un coin "enfants" a été aménagé.

Le SEW a connu un énorme succès durant les deux journées. Pour guider le public, l’ADL avait rédigé un dépliant bien nécessaire. "Nous avons plus d’une soixantaine d’intervenants sur le salon dont une quarantaine de professionnels du secteur. C’est très vaste, poursuit Justine Tusset. Nous voyons que les gens ont leur petite brochure en main. Ils ont préparé leur venue et concocté un programme." L’échevin et médecin Thierry Wanet est le président de l’ADL wanzoise. "Il est très ouvert à la découverte de pratiques alternatives et parfois méconnues de la médecine", ajoute Justine Tusset.

Visiblement, les exposants étaient aussi très satisfaits comme Christophe Kaszynsky, coach et formateur au Centre d’Ose à Moha. "Ce salon est une idée géniale de la part de la commune. Et c’est très vivant, il n’y a pas que des stands d’information. De plus, nous sommes dans un beau lieu et le public est très intéressé; c’est très positif."