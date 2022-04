Wanze : l’ASBL du château de Moha a 30 ans (et des projets)

C’est ainsi que, le 23avril1992, naissait officiellement l’ASBL des Amis du château féodal de Moha, aujourd’hui constituée d’une dizaine d’administrateurs, d’une centaine de membres, d’un tas de bénévoles et d’une équipe fixe de 9personnes.

Améliorer les infrastructures

Les projets sont venus les uns après les autres, pour tenter de comprendre le château en y organisant des fouilles archéologiques et le faire vivre en y proposant différentes activités. Aujourd’hui encore, l’envie est toujours là. Avec d’ailleurs encore un noyau dur de la première heure, que ce soit au sein du conseil d’administration ou dans le pool des bénévoles. "On a la fête médiévale annuelle, les balades contées, les “Apér’au château”, un accueil touristique, des animations pour les écoles et les anniversaires, des visites, des balades en draisines, un escape game depuis deux ans et un nouveau cette année mais aussi plein d’autres projets" , poursuit Fanny Dominique. Comme le souhait de développer les infrastructures "pour créer un cheminement de visite depuis le poste d’accueil jusqu’au château et ses alentours" qui comprendrait la refonte de l’accueil pour proposer un espace de petite restauration et accueillir de plus grands groupes mais aussi l’installation de panneaux didactiques sur le site pour une meilleure compréhension des vestiges. "On sent qu’il existe une vraie demande par rapport au tourisme local, on a vraiment une carte à jouer de ce côté-là" , ajoute encore la coordinatrice. Qui explique aussi que le château veut se développer au cœur de son territoire, en travaillant en étroite collaboration avec d’autres acteurs locaux du tourisme comme le golf de Naxhelet tout proche, le Village du Saule à Braives, le Moulin de Ferrières à Héron…

Vivre la vie de château

Prochain événement au château? Le dimanche1er mai avec "La Vie de château en famille" dans le cadre de l’événement Jeunesse et Patrimoine soutenu par l’Agence wallonne du patrimoine. "Un autre château du territoire du parc naturel Burdinale-Mehaigne, celui de Fallais, sera ouvert aussi. Comme il n’y a que 10km entre les deux, on veut inciter les gens à visiter les deux, en empruntant le RAVeL ou les chemins de balade."

www.chateaumoha.be