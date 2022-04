Si, Bierset impacte aussi Wanze et les Wanzois

La Commune de Grâce-Hollogne a organisé à la demande des autorités aéroportuaires l’enquête publique. C’est le gouvernement wallon qui a déterminé le périmètre et donc les communes qui sont consultées car exposées aux nuisances de l’aéroport de Bierset. Sauf que "ce périmètre est ancien , explique le bourgmestre wanzois Christophe Lacroix. Différentes communes de Huy-Waremme ne sont pas reprises dans ce périmètre. Il y a 15ans, il n’y avait pas de souci. Mais aujourd’hui, il y a des survols, un surcroît de trafic qui n’existaient pas alors." Et ces mêmes communes ne sont aujourd’hui pas consultées. On ne leur demande pas leur avis, même s’il leur est toujours possible de faire des remarques. Mais là,Wanze le déplore d’autant plus qu’elle est survolée quotidiennement par les avions, de jour comme de nuit. Les plaintes de riverains wanzois, de plus en plus nombreuses, en attestent.

Le collège communal wanzois a dès lors décidé d’adresser un courrier en ce sens à la Commune de Grâce-Hollogne. "On déplore le fait que le périmètre concerné n’a pas évolué." Et ce qui va se passer à la suite de l’enquête publique ne concernera pas Wanze et les communes non reprises dans le périmètre. Or, "il y aura des compensations pour les communes concernées. Si on ne se manifeste pas maintenant, on rate une occasion de bénéficier, et faire bénéficier les Wanzois, de ses compensations" , poursuit le bourgmestre wanzois. Les autorités communales de Wanze estiment dès lors que le permis ne peut être délivré sans une analyse des impacts environnementaux sur les communes voisines, dont Wanze. Elles souhaitent que des mesures soient prises afin d’objectiver les plaintes et de garantir un sommeil de qualité aux Wanzois, par des modifications des procédures ou par des mesures d’adaptation des habitations.