À la question de la présidente qui s’interroge sur son avenir, le Wanzois répond un "tout est dit. Je n’ai plus d’avenir, elle est finie ma vie… sauf si on me donne la chance de retourner chez mes parents." Et il ajoute: "je ne suis pas une mauvaise personne mais j’ai des comportements mauvais".

La procureure de division, elle, est "lasse d’entendre ses perpétuels mensonges et sa volonté d’amendement" . C’est que le Wanzois est déjà passé à plusieurs reprises devant un tribunal. Il a douze condamnations à son actif… et pas des petites peines. Les faits ici s’étalent de 2019 à 2022. "Il y a persistance dans la délinquance" , souligne la procureure de division. Le 12 mai 2020, il était placé sous mandat d’arrêt puis il a été libéré. Sauf qu’il a remis le couvert. Et là, "il va encore demander une chance, il a fait son show. Sa chance, il l’a déjà eue devant plusieurs juges." Il a déjà eu des mesures de faveur mais "elles ont été inutiles. Il ne respecte aucune mesure alternative." Le réquisitoire du ministère public est clair: 37 mois de prison.

La tâche de la défense était difficile. Le conseil a tenté de dépeindre le Wanzois de façon humaine. "Je défends un homme fragile, une personnalité avec des révoltes, des colères, des désespoirs." Et de reconnaître que les sursis, les peines de travail déjà plaidés dans d’autres dossiers ont été des échecs. Car dès qu’il retombe dans la drogue, il replonge. Mais à côté du sevrage physique qu’il avoue avoir réussi à faire, il y a aussi le sevrage mental qu’il refuse. Et "inlassablement, il rechute, il devient invivable." Alors? Oui, il faut l’enfermer mais pas en prison. Car la peine de 37 mois requise par le ministère public s’ajouterait à tous les sursis qui tomberaient. Alors? La défense a plaidé pour 18 mois au sein du centre Trempoline qui l’aidera à gérer son sevrage à la drogue. D’ici à ce qu’il y soit accepté, ses parents sont prêts à l’héberger "avec un couvre-feu à 20h" , ajoute la défense. Qu’en pensera la juge?

Jugement le 12 mai.