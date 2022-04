Les Spirous de Wanze ont fêté les 40 ans de jumelage en Suisse

Depuis 2019, les Spirous d’Antheit et leurs gymnastes jumeaux de Chexbres n’avaient plus pu tenir la cadence de retrouvailles tous les deux ans en alternance entre la Belgique et la Suisse. La faute à la pandémie Covid. Ce week-end, ils ont renoué avec cette tradition sur fond d’un double anniversaire qui a ajouté du faste au rendez-vous fixé en Suisse romande. Non seulement, les hôtes célébraient le 125eanniversaire de leur club. L’agenda invitait également gymnastes belges et suisses à fêter les 40 ans de leur jumelage scellé dans une charte qui fut signée par les représentants des deux clubs en mai 1982 à Antheit.