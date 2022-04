La chasse aux bières spéciales à Wanze: un challenge qui a donné soif

Le bar, The Offshore, a décidé que cette année les adultes devaient aussi célébrer Pâques. Non pas avec des oeufs en chocolat mais avec des bières spéciales. Un challenge qui se vit entre amis. À 19h00, en attendant les autres participants, on entame les pronostics avec une bière évidemment, histoire de se mettre directement dans l’ambiance. "Je me demande si on sera nombreux" , s’interroge Fanny. Pour le coup l’adage “plus on est de fous, plus on rit” , ne tient plus. Moins on sera et plus il y en aura pour nous. L’attente devient interminable: on veut s’essayer à ce jeu comme quand on était gamins. À 20h00 Arnaud Beguin et Nicolas Vankerkhoven donnent le départ pour se rendre sur le parking situé juste en face des Pépinières St Jean, Chaussée de Tirlemont à Wanze. "On doit être une trentaine, on devrait donc pouvoir avoir quelques bières" , sourit François-Xavier. Arrivés sur place, certains n’attendent même pas le coup d’envoi. "Hé, il y en a déjà qui vont déjà chercher des bières" , lance un des participants. Finalement, les habitudes de cours d’école ont la vie dure. On rigole en repensant à ces phrases clichées qu’on a déjà tous dites au moins une fois: "Madame, il triche!" Sauf que cette fois ce ne sont pas de billes ou des cartes Pokémon qui sont en jeu. "Allez, vous pouvez y aller mais vous prenez seulement 5 bières par personne" , annonce l’organisateur. À ce moment-là, chacun y va de sa stratégie. Certains cours comme des flèches jusqu’au fond du parking pendant que d’autres ne se pressent pas et préfèrent chercher dans les petits recoins. Finalement, on en a tous eu pour notre compte. "Tu m’échanges une Léopold 7 contre une Crapule? ", demande François-Xavier à Fanny. Et nous revoilà en primaire à nous échanger ce que l’autre a trouvé. L’idée nous a convaincus de rééditer l’expérience sans hésiter l’année prochaine. Un concept testé, bu et approuvé.