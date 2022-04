«Monochrome», le court-métrage de la MJWanze sélectionné par un festival

Symboliquement appelé Monochrome , le film de la MJ Wanze voit ainsi ses images virer du noir et blanc aux couleurs lorsque le personnage utilise son spray jusqu’à ne plus savoir s’en passer tant il le sort de son mal-être et lui rend pleine confiance. Le concept a visiblement tapé dans l’œil des sélectionneurs français pour la plus grande fierté de Thomas Van Immerseel (13 ans), Morgane Lenaerts (17 ans), Felix Delchambre (17 ans) et Romain Jacquet (18 ans).

Les votes attendus à partir du 12 mai

Les jeunes wanzois devraient prendre la route de La Rochelle, à la mi-mai, pour y défendre leur court-métrage. "C’est en bonne voie. Ils seront amenés à prendre la parole sur scène devant le jury et le public, ajoute leur animateur. En cas de victoire dans notre catégorie, il s’agira avant tout d’une reconnaissance symbolique et aussi d’un gain de visibilité du travail de nos jeunes puisque le Festiprev a pour habitude de poster les films primés sur son site internet et d’en rediffuser lors de l’édition suivante. De toute façon, cela s’annonce comme une expérience passionnante pour nos jeunes."

Pour découvrir Monochrome , il faudra attendre le 12 mai quand il sera posté sur le site internet du FestiPREV. Et c’est seulement à partir de cette date-là que le public pourra apporter ses votes à ses 5 films préférés sur le même site ayant motivé 2237 jeunes de 9 pays différents cette année.

www.festiprev.com