Le pont de la rue Piette fermé durant 4 mois pour un gros lifting

Infrabel a programmé ces travaux afin de garantir la sécurité du trafic ferroviaire et des usagers de la route. L’une des interventions les plus importantes consistera à refaire les joints de dilatation. Il est aussi question de remplacer des garde-corps (avec d’autres rehaussés de 20 cm), de refaire les trottoirs et de renouveler le béton du tablier du pont (après enlèvement de l’asphaltage). Et au niveau structurel, les appuis du pont seront inspectés en profondeur et renforcés. "Les travaux s’échelonneront sur 4 mois jusqu’au 25 août, prévoit Frédéric Sacré. Ils entraîneront la fermeture totale de la rue Fernand Piette à hauteur du chantier. Un itinéraire de déviation de la circulation sera organisé en partenariat avec la Commune qui se partage d’ailleurs presque équitablement les 500000 € de dépenses nécessaires avec Infrabel."

Les ouvriers seront actifs tous les jours en semaine de 6h30 à 18h et les week-ends du 30 avril et du 7 mai. Sur son site internet, la Commune de Wanze prévient les riverains de bruits possibles suite à l’usage d’engins. "Le chantier drainera aussi du charroi.C’est un désagrément nécessaire, sans quoi le pont se dégradera encore jusqu’à devenir impraticable."