Wanze | La voirie entre Bas-Oha et Java sera rouverte lundi prochain

"Ce chantier a pour but de placer deux nouvelles conduites de 1000mm pour acheminer l’eau depuis le point de captage de Modave vers Bruxelles, avec passage sous la Meuse via un siphon. Lorsque nous avons commencé les travaux en septembre dernier, nous avions prévenu les riverains via un toute-boîte en leur expliquant que nous allions fermer complètement la voirie durant les vacances de Pâques, rappelle Saar Vanderplaetsen, porte-parole de Vivaqua. Nous y sommes, et les équipes s’affairent pour que la circulation puisse à nouveau être rouverte dès lundi prochain."

Lors de cette nouvelle phase, Vivaqua a par ailleurs mis au jour une fuite sur une canalisation de la SWDE (Société wallonne des eaux) installée dans la zone. Celle-ci a effectué des travaux de réparation qui ont nécessité des coupures de la distribution sur l’entité.

Entamé à l’été dernier, le chantier de Vivaqua doit durer un an.