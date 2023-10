Troisième terrain de foot à Vaux-Borset: le dossier avance

Herbe ou synthétique ?

L’expert désigné par la Commune et faisant office d’auteur de projet pour réaliser diverses missions d’étude technique et financière avancerait bien sur ce dossier. Lorsqu’il apportera le cahier des charges finalisé, les manœuvres au niveau administratif pourront s’enclencher avec le passage au vote du conseil communal de la demande de subsides (Infrasports) nécessaires à la réalisation du terrain de football. Et c’est du temps pris par les autorités wallonnes pour donner leur réponse que dépendra l’agenda de concrétisation du projet. "Ce sera probablement pour la prochaine législature, anticipe Christine Collignon, échevine villersoise des Sports. Synthétique ou en herbe ? Nous verrons ce que l’expert préconisera dans son dossier et nous nous mettrons autour de la table avec les dirigeants du club pour en discuter."