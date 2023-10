Éric De Decker et Marie Biot, les fondateurs des magasins de vélo 53 Onze (Villers), élus "Talents wallons"

Coup de projecteur sur Éric De Decker et son épouse, Marie Biot. Les fondateurs et gérants des magasins de vélo 53 Onze ont été invités au parlement de Wallonie pour recevoir le prix "Talents wallons 2023", dans la catégorie Économie. "C’est agréable d’être reconnu pour notre travail et nos valeurs. C’est une récompense qui revient à toute l’équipe, confie Éric De Decker. On a été très surpris d’être élus. Les 75 parlementaires avaient la possibilité de proposer un candidat et on ne savait pas qu’on avait été soumis au vote par Rodrigue Demeuse."