Eclo, un "roi du champignon" dans le zoning de Villers-le-Bouillet: "On produit 80 tonnes de substrats par semaine" (photos et vidéo)

Avant d’aller plus loin, attardons-nous sur la définition de "substrat", que vous ne connaissez peut-être pas. "C’est la matière première, qui permet de faire pousser les champignons, détaille Hadrien Velge, CEO de l’entreprise. Il est fabriqué à partir de sciure de bois et de déchets de céréales (NDLR: la sciure est achetée en France et les céréales à un entrepreneur de la région) ." Pour faire simple, ça se présente sous forme de blocs qui, une fois dans de bonnes conditions, produiront des champignons.

Eclo ©EDA V.R.

C’est plutôt original comme business. Mais ses instigateurs ne se sont pas lancés dedans sur un coup de tête. "À la base, on était installé dans les caves de Cureghem, à Anderlecht, poursuit Hadrien Velge. On produisait des champignons et des micro-pousses." Et fatalement, ils ont commencé à réaliser leur propre substrat. "Il nous arrivait d’avoir des surstocks, qu’on revendait. Cet à ce moment-là qu’on s’est rendu compte qu’il y avait une grosse demande sur le marché européen."

Bien conscients de cette opportunité, Hadrien Velge et ses associés ont décidé de faire de la production de substrat leur activité principale. "On a donc décidé d’ouvrir une nouvelle usine à Villers-le-Bouillet. Une vingtaine de personnes y travaillent." Mais au fait, pourquoi aussi loin de Bruxelles ? "La première raison, c’est que pour développer un business pareil, on est obligé de sortir de la ville. " La deuxième, c’est que leur principal investisseur n’est autre que Noshaq, un fonds d’investissement liégeois. "On nous a donc demandé de nous installer en province de Liège."

Eclo ©EDA V.R.

Plus de 80 tonnes produites chaque semaine

Mais visiblement, ils ont raison de faire la route. Car il a de la gueule, ce nouveau site de production. Construite dans le zoning de Villers-le-Bouillet, l’usine, qui s’étend sur 4 400 m2, permet de produire entre 82 et 85 tonnes de substrat par semaine. "Une petite partie de notre production est destinée au marché belge. Mais la grosse majorité de nos clients se trouvent aux Pays-Bas, en Autriche, en France, en Allemagne et au Danemark."

Ces producteurs mettront ensuite les substrats dans des caves. "Les conditions, qui seront similaires à celles que l’on retrouve en automne, déclenchent la pousse des champignons." Qui, au passage, sont bio.

Une fois récoltés, les shiitakes, eryngii, nameko, et autres black pearl, qui sont tous des champignons exotiques (vous l’aurez deviné) seront ensuite vendus à divers restaurants et grandes surfaces.

Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que la formule marche plutôt bien. "L’usine est déjà au maximum de sa capacité de production." Le succès est tel que l’entreprise songe déjà s’agrandir. "Ici, on n’aura plus de place, mais on pourrait aller ailleurs." Mais rien ne sert de courir non plus, "notre priorité, c’est de bien faire ce qu’on fait".