Bientôt un second bâtiment de 1500 m2 pour les métiers verts au centre IFAPME de Villers-le-Bouillet (vidéo)

Ce nouveau volume, d’une superficie de 1572 m2, sera consacré à la formation aux métiers verts et de la nature (grimpeur-élagueur, vitiniculteur, viniculteur, maraîchers bio, etc.) "Dans ces formations, nous comptons aujourd’hui une trentaine de jeunes sous contrat d’alternance (dès 15 ans) et un peu plus de 100 apprenants en formation de chef d’entreprise, comptabilise Sandrine Nagels, directrice du site villersois. Mais demain, nous en aurons 200 car la tendance générale va vers un plus grand respect de la nature".

L’extension, imaginée par le bureau d’étude liégeois BAJ Architects, va avoir le profil d’un bâtiment bas, avec un rez plus un étage. "Nous aurons un atrium sur deux étages, entouré de coursives, précise Jean-Baptiste Mahu, architecte. Grâce à ses courbes, cet atrium fera référence à un tronc d’arbre. À l’avant du bâtiment, sur la gauche, on retrouvera quatre espaces de classes modulables qui pourront accueillir jusqu’à 55 élèves. À l’arrière, on retrouvera six espaces dédiés à des ateliers ainsi qu’un hall de 250 m2, avec une hauteur de 10 mètres sous plafond pour la formation des grimpeurs-élagueurs." Actuellement, ceux-ci sont au nombre de 8 en première année et de 12 en deuxième année. "Grâce à ce nouvel outil, les apprenants vont pouvoir s’entraîner au sec et en soirée, et se former ainsi à la sécurité pour un métier qui figure parmi les plus dangereux au monde, précise Jean-Pierre Creton, formateur aux métiers verts. Même si l’idée d’amener des arbres artificiels a été brièvement évoquée, nous travaillerons d’abord avec des cordes et des harnais."

Financée par la Région wallonne, l’extension, qui coûtera quelque 3,5 millions€, accueillera aussi des bureaux et, à l’étage, des locaux destinés aux services administratifs.

Si l’extension sera indépendante du bâtiment actuel, une liaison piétonne, avec luminaire, reliera les deux volumes. "Le futur bâtiment se trouvera légèrement en retrait de la façade actuelle, ajoute Jean-Baptiste Mahu. Quant aux matériaux utilisés, il s’agira à la fois de crépa, de revêtement métallique ou encore de bardage. La toiture sera, elle, pour partie plate, courbe et verte. L’installation de panneaux photovoltaïques n’est pas prévue dans un premier temps."

112 emplacements de parking supplémentaires

Par ailleurs, 112 emplacements supplémentaires de parking vont être créés. De quoi accueillir le personnel administratif de l’IFAPME, les formateurs et les apprenants dans les meilleures conditions. "Le succès du centre villersois ne se dément pas, s’est félicitée ce vendredi l’administratrice-générale Raymonde Yerna. On y a atteint aujourd’hui la barre des 1 000 apprenants. C’est une augmentation de 10% par rapport à septembre 2022."

Dernier élément de taille: quand le chantier, qui s’ouvrira dans les prochaines semaines sera-t-il terminé ? "Pour la rentrée académique 2025-2026", espère Sandrine Nagels. Aux yeux de certains, ce délai semble un brin optimiste.