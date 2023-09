Villers-le-Bouillet: plus d’argent pour les dons alimentaires eux aussi en augmentation

Depuis le courant de cette législature, la Commune et le CPAS de Villers-le-Bouillet orchestrent la distribution de colis alimentaires aux plus démunis dans le cadre du Plan de cohésion sociale (PCS). Cette mission dans laquelle le Resto villersois reste partie prenante, bénéficie d’un soutien financier majoré de 12 000 €, comme l’a relevé Aline Devillers (Ensemble) à l’examen de la 2e modification budgétaire 2023 votée ce mardi au conseil communal. "Cette augmentation s’impose pour acheter des denrées alimentaires car l’enseigne qui nous fournissait en invendus a changé de politique en les valorisant pour son personnel", ont expliqué l’échevine des Finances, Marie Vandeuren (Écolo), et le président du CPAS, Philippe Ancion (GénérationS4530). Ce dernier a malheureusement rapporté que ce type de demande de la part des citoyens fragilisés était en augmentation durant la période hivernale où la distribution est assurée. Et d’expliquer qu’à la différence des grandes villes sollicitées par des demandes de dons récurrentes, la distribution de colis alimentaires par le PCS villersois était moins régulière et se programmait plus en fonction des besoins ponctuels manifestés par les familles précarisées. "On répond en moyenne aux besoins de 140 ménages, calcule Philippe Ancion. Il y a aussi la nouvelle demande de la Région wallonne de faire une enquête sur les revenus des demandeurs là où, jadis, le Resto villersois distribuait des colis à tout qui venait mais néanmoins déjà sur base de la composition du ménage. Il va falloir mobiliser une assistante sociale pour cela."