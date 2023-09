Les pompiers de la zone Hemeco ont été appelés à intervenir ce mercredi à 14h pour une voiture en feu sur la N684 à Villers-le-Bouillet, pas loin de la Paix-Dieu. Un conducteur et sa compagne circulaient à bord de leur véhicule sur la nationale en direction de Villers-le-Bouillet quand ils ont aperçu de la fumée sortir du capot. Quand ils se sont arrêtés, ils ont constaté des flammes et ont appelé les pompiers ainsi que la police de la zone Meuse-Hesbaye. Les sapeurs ont éteint le feu et les occupants de véhicules ont été mis à l’abri. Les dégâts ne sont donc que matériels. Les causes du sinistre ne sont pas encore connues. Elles seront déterminées par l’expert. La police a été chargée de placer des balises pour fluidifier le trafic le temps que la voiture soit dépannée.