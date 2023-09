"Le P’tit Louis" ferme à Villers-le-Bouillet: "Pas eu d'autres choix vu la conjoncture"

"J’en ai la boule au ventre car on avait tissé des liens de proximité avec la clientèle villageoise. Le côté humain me peine. J’ai énormément de mal à ne pouvoir continuer avec mon personnel. C’était ma deuxième petite famille. Mais, je n’ai pas eu d’autre choix." Cela faisait 5 ans que Didier Waterschoot avait repris la gérance du Louis Delhaize ("Le P’tit Louis" comme l’appellent les Villersois) sis rue de Waremme, dans le centre de Villers-le-Bouillet. Mercredi, il a dû se résoudre à fermer les portes de cette véritable institution dans le cœur de plusieurs générations de Villersois. Et, autant le préciser d’emblée, cela n’a rien à voir avec les tensions internes au groupe Delhaize puisque la supérette villersoise appartient, elle, au groupe Delfood (Match, Smatch). "La raison principale est liée à la conjoncture actuelle, déplore Didier Waterschoot. Les commerces de détails la ressentent fortement. Avec l’augmentation des coûts énergétiques, ma facture d’électricité est passée de 2 600 € à 5 300 € par mois. En tant que petit indépendant, je n’ai pas de sommes faramineuses en trésorerie. Il y a aussi l’indexation des salaires du personnel (NDLR: trois temps-pleins, un trois-quart temps, en plus de la gérance). Une personne qui gagne un salaire de 1 500 € me coûte 4 500 €. Et puis le prix d’achat des articles augmente également. Si je devais le répercuter sur le ticket du client, on ne vendrait plus rien. En un an, ma marge bénéficiaire est passée de 21,5% à 18%."