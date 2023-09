L’entreprise de clôtures Guisse, à Villers-le-Bouillet, reprise avec tout son personnel par le groupe Nonet, de Jemeppe-sur-Sambre

Pas d’héritier ou de successeur

L’entreprise Guisse & fils, c’est une quarantaine de personnes et plus de 45 ans d’expérience. Au fil des ans, elle est devenue un acteur reconnu, autant par les privés que par les institutions publiques, pour l’installation de clôtures et de solutions de contrôle d’accès. Elle a aussi fait des dispositifs de circuits de surveillance et de sécurisation de sites ainsi que de domotique un autre cheval de bataille. L’entreprise villersoise conçoit, installe mais assure aussi la maintenance de ces installations de sécurité. Guisse a ainsi travaillé pour Infrabel, la Défense, Liège airpot, la centrale nucléaire de Tihange.

"Antoine Guisse a 80 ans et il est aux commandes de l’entreprise depuis plus de 40 ans, explique François Nonet. Il a un jour parlé avec mon frère Simon. C’est comme ça qu’on a décidé de travailler ensemble." Les deux entreprises se complètent. "Guisse complète bien notre offre de services. Nous, on n’a pas de compétences spécifiques pour les installations de ce type. On fait tous les aménagements extérieurs, eux ils sont le contrôle du périmètre. On a des clients qui sont les mêmes: des professionnels comme des pouvoirs publics. En fait, tout matchait bien. Et on se complète même bien d’un point de vue géographique."

Pas de licenciement

Guisse & fils conservera ses activités et son personnel sur son site actuel de Villers-le-Bouillet. Et même son nom. "Ce n’est pas dans nos habitudes de changer les noms des entreprises." Pas de perte d’emploi ? Non. "Des synergies vont se faire dans nos départements mais il n’est pas prévu de licenciement. Ce serait même plutôt le contraire. On cherche de nouveaux profils pour complèter les équipes de Guisse."

Guisse & fils formera donc un nouveau pôle dans le groupe Jean Nonet. Groupe qui dépassera rapidement les 80 millions d’euros de chiffre d’affaires mensuel. Le groupe Nonet, c’est déjà plusieurs entreprises qui se renforcent mutuellement, autant au niveau de leurs activités dans le secteur de la construction que dans leur couverture géographique. Avec l’arrivée de Guisse & fils, le groupe consolide sa zone d’activités sur l’ensemble de la Wallonie, Bruxelles et la Flandre.