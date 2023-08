Été solidaire: des fleurs et des couleurs à la maison de quartier de Fize-Fontaine

Elle sent bon le printemps, l’été, les beaux jours… Et aujourd’hui, elle est remplie de belles couleurs. Durant 15 jours, du 10 au 25 août, la maison de quartier de Fize-Fontaine, à Villers-le-Bouillet, a reçu Julien, Nouria, Naëlle, Dylan, Mathis, Julia, Maxime et Léonard. Ces huit étudiants-artistes qui y ont passé de longues journées afin de l’embellir, dans le cadre de l’opération Été Solidaire.