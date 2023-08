Warnant-Dreye: nouveau répit pour la famille Colpin qui a jusqu’à fin septembre pour mettre en conformité son installation électrique

Située au n° 28 de la rue Joseph Wauters, l’habitation avait été jugée dangereuse après la visite d’un expert de la Région wallonne, l’installation électrique étant vétuste et défectueuse.

Dans la foulée, la famille avait reçu l’ordre de quitter les lieux, avant de solliciter un avocat afin d’introduire un recours. "La Région wallonne a considéré que notre recours était partiellement fondé, c’est-à-dire qu’elle considère qu’il est normal que le bourgmestre impose la réalisation de travaux mais qu’il doit laisser un délai plus long, de deux mois", précise Me Charpentier. Le délai en question ayant commencé à courir quand l’avocat a reçu le nouvel arrêté du bourgmestre, qui s’est plié à la décision de la Région, la famille a donc dorénavant jusqu’au 23 septembre pour éviter l’expulsion.

Le CPAS, par l’intermédiaire d’un subside de la Région, a par ailleurs manifesté sa volonté de prendre en charge la remise en conformité de l’installation électrique, pour laquelle un devis de plus de 5 000 euros avait été rendu par un électricien.

D’autres travaux de sécurisation (garde-corps des escaliers par exemple) doivent être toutefois encore effectués mais il s’agit là de travaux de moindre importance. "L’essentiel est que les gros travaux d’électricité, différentiels et mises à la terre, soient réalisés, car il y avait quand même un certain risque pour la sécurité des habitants", conclut l’avocat.

"Pour autant qu’il y ait un électricien qui soit mandaté et qui s’engage à ce que les travaux soient terminés pour une telle date, l’arrêté ne sera pas exécuté, nous ne sommes pas à un jour près non plus", rassure de son côté le bourgmestre, "le but n’est pas de les expulser mais bien de les protéger eux-mêmes mais aussi de protéger tous les voisins".