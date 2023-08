Été solidaire à Villers-le-Bouillet, à nouveau avec les seniors

Et c’est reparti, à Villers-le-Bouillet, pour l’opération "Été solidaire, je suis partenaire". Le ministre des Pouvoirs locaux a ainsi retenu les projets déposés par le service Jeunesse et le Plan de cohésion sociale villersois, leur octroyant un subside pour mettre en place l’opération. "Ça fait au moins la quinzième édition, note Michaël Lhomme, chef de projet au Plan de cohésion sociale. Nous accueillerons entre huit et dix jeunes. Avec chaque année, des nouveaux sauf si l’un d’entre eux a vraiment bien travaillé et qu’on poursuit l’année suivante en lui proposant d’être coach."