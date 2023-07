Villers-le-Bouillet: demande de permis introduite pour le skatepark

On entre dans le vif du sujet à Warnant-Dreye concernant le projet qu’a la Commune de Villers-le-Bouillet de réaliser un skatepark permanent sur le parking de la maison de quartier. La Commune a introduit sa demande de permis d’urbanisme et, pour éviter toute collusion d’intérêt, c’est au fonctionnaire délégué que reviendra la décision de le lui octroyer ou non. "Sous toutes réserves car nous n’en sommes qu’au stade de la demande de permis, l’idée est de poser des modules en béton sur une dalle d’une dimension de 13 m sur 26 m, détaille Quentin Jamar, l’architecte au service Cadre de vie de la Commune qui a dessiné les plans. Le skatepark se situera dans le prolongement du terrain de football du FC Warnant, juste à côté des deux petits garages existants sur le parking de la maison de quartier. Il y aura principalement deux “agrès”: une rampe au sol, et un module en ligne droite composé d’une descente, d’un obstacle central et d’une remontée de l’autre côté."