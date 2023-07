Villers-le-Bouillet: le parking de covoiturage, confirmé pour 2024

Hier jeudi, le gouvernement wallon a approuvé de nouvelles places de parking de covoiturage. L’objectif étant d’encourager le covoiturage et donc de diminuer le nombre de voitures sur les routes. Six parkings sont prévus sur 2024 et 2025 et cinq nouveaux s’ajoutent, ce qui permet un total de 4 761 places disponibles aux abords des autoroutes. Sur Huy-Waremme, il s’agit du parking de covoiturage de Villers-le-Bouillet où 50 places sont prévues. Il sera finalisé dans le courant de 2024. Le parking sera situé au pied de l’éolienne voisine du rond-point. Ce sera la Sofico qui se chargera des travaux. Il y aura au moins une borne de recharge électrique pour les voitures et une pour les vélos.