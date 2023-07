Le Hibou Padel, de Villers-le-Bouillet, est ouvert depuis ce samedi (photos)

Ce club de padel est le premier à Villers-le-Bouillet. "On a commencé le projet il y a trois ans", lance Julien Lahaye. Les cinq amis jouaient au padel, mais ils devaient avaler les kilomètres pour pratiquer. Pourquoi ne pas créer des terrains de padel près de chez eux ? Ils ont proposé au bourgmestre de diversifier les infrastructures sportives sur la commune, en développant un partenariat public/privé. La Commune apportant le terrain et eux cinq l’investissement. La Commune a lancé un appel à projet, c’est le leur qui a été retenu. Le terrain ? C’était une prairie, propriété communale, qui avait déjà attiré plusieurs projets immobiliers mais sans succès. Le terrain est en pente, certes, mais les promoteurs y ont vu l’occasion de développer un projet en escaliers. "En tirant le maximum de la vue et de l’espace", explique Julien Lahaye.

Le projet Hibou Padel prévoit quatre terrains couverts et quatre extérieurs. "On a le permis pour huit terrains mais on a commencé avec quatre", commente Julien Lahaye. Deux terrains couverts avec plus de 9 mètes de hauteur et deux terrains extérieurs panoramiques. La "Hibouvette" ou cafet, elle, offre une jolie vue sur la vallée. L’ASBL Hibou Padel club, dans laquelle la Commune est partie prenante en étant dans le conseil d’administration, a développé une collaboration avec une école de padel, le PadelCarré, "qui a une grosse expérience dans l’apprentissage notamment en Espagne", commente Sébastien Roussel. Les cinq compères comptent bien proposer des stages, mais aussi des tournois ou encore participer aux interclubs. Le tarif est proposé à l’heure. "Avec des différences pour l’intérieur et l’extérieur mais aussi pour les heures creuses et les heures pleines." Un abonnement annuel est également possible. Avec, comme le voulait la Commune, une réduction (10%) pour les Villersois.

Pour cette première phase du projet, les cinq amis ont déboursé 750.000€, sans subsides mais avec l’aide de partenaires. D’ailleurs, ils en cherchent d’autres, prêts à les rejoindre. Les quatre terrains sont faits d’une dalle en béton sur laquelle il y a un tapis synthétique souple "qui ne fait pas mal au genou", ajoute Sébastien Roussel. La particularité des infrastructures ? Les vitres sont très épaisses pour arrêter davantage le bruit, les grilles l’absorbent. Et le site est entouré de merlons très hauts et bientôt, à l’automne de plantations. Enfin, les riverains ont été constamment informés de l’avancée du projet.

Ouvert depuis ce samedi, le Hibou Padel club propose gratuitement ses terrains jusqu’au 14 juillet. Pour séduire les éventuels joueurs et leur montrer l’attrait de ce sport de plus en plus prisé.