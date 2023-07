Les mérités sportifs ont été distribués à Villers-le-Bouillet

L’échevine des Sports a cité en premier lieu Vincent Maréchal. "Un Villersois dont nous avons découvert les performances au travers de la presse", explique Christine Collignon.

La discipline de Vincent Maréchal est le dressage en selle. Avec son cheval Calibra, âgé de 12 ans, le Villersois s’est hissé au niveau international, notamment grâce à trois épreuves dont la Saint-Georges et trois victoires en Hongrie à Budapest en 2021. En 2022, Vincent Maréchal a par ailleurs décroché une sixième place en juin au concours 3 étoiles de Jardy en France. "À la base, je suis un cavalier amateur et j’étais resté huit ans sans monter, a expliqué le cavalier. J’ai repris la compétition en 2021. Je suis Villersois d’origine et j’ai fait mes primaires ici. Je suis heureux de cette récompense dans ma commune. C’est une reconnaissance du travail quotidien, comme pour tous les sportifs. Je souligne aussi toute l’importance de mon cheval Calibra ; c’est lui qui m’a mis sur le devant de la scène."

Dans le sport collectif, on ne pouvait bien sûr passer à côté du RFC Warnant qui a été sacré champion en D2 ACFF, le plus haut niveau du football francophone amateur. Les Verts ont terminé la saison avec 22 victoires au compteur, et en affichant 10 points d’avance sur leur dauphin. Le président du club de Warnant depuis 44 ans, Guy Houssa, était présent au côté d’Éric Cornélis, lui aussi, attaché au club depuis 25 ans. "Maintenant, tout le monde sait où se situe Warnant qui a affronté des équipes très relevées dont La Louvière, Verlaine, Union Saint-Gilloise", précise Christine Collignon.

Le mérite du bénévole revient à Jean Beaupain présent depuis 18 ans au sein du club de basket La Villersoise BC. "Au départ, j’ai fréquenté le club de basket car mon fils Bastien cherchait un sport collectif. D’abord présent sur le bord du terrain, j’ai été arbitre des petits, puis coach. J’ai suivi une formation et je suis diplômé", dit Jean Beaupain.

En tant que coach des U12 filles cette année, il a remporté la Coupe AWBB et le Trophée Tilia. Et tous s’accordent, "il incarne les valeurs du fair-play, du partage et les encouragements".