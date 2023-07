BennyTow, l’étoile montante du rap hutois, sur la scène des Ardentes (vidéo)

C’est que ce festival représente la Mecque de tout rappeur en Belgique. L’année dernière, le nouveau site à Rocourt avait accueilli 210 000 spectateurs sur quatre jours . "Cela fait deux-trois ans que je ne loupe pas une seule édition. D’habitude, j’assiste à deux jours complets et il y a toujours une ambiance très festive. C’est dingue que je puisse monter sur scène (NDLR: au Wallifornia Stadium) et je compte en profiter au maximum, poursuit le Villersois.

Une exclusivité

Durant 30 minutes, Théo Thaels présentera ses différents morceaux dont son premier EP intitulé Automne.L’artiste y présentera également trois musiques de son nouveau projet intitulé CALM, pour "Calme à la maison".

"Il y aura aussi une exclu, confie l’intéressé. J’y présenterai ma nouvelle musique de CALM. Ce que j’attends, c’est avant tout de prendre un maximum de plaisir en espérant que le public répondra présent. Mais pour cela, il y a pas mal de facteurs qui rentrent en ligne de compte quand tu passes en début de festival, l’après-midi. La scène est immense et, pour moi, tout ce qui arrive n’est que du bonus. Avec SamKab (NDLR: lire par ailleurs), on est ultra-motivé à envoyer du lourd (rires) . Un premier festival, c’est toujours mémorable…"

Coaché durant une journée

Monter sur scène ne s’improvise évidemment pas. Quelques jours avant le jour J, BennyTow a pu être coaché par des professionnels afin d’être au top ce jeudi après-midi. "Le set est intense et dans ce genre de moment, on n’a pas envie de passer à côté. On m’a prodigué beaucoup de conseils, notamment sur la posture à tenir face au public. Ce sera la première fois que je vais me produire sur une telle scène mais je ne suis pas du genre à stresser. Je sais que ça se passera bien car j’ai beaucoup répété."

Une première représentation aux Ardentes qui s’apparente déjà comme une consécration pour l’étoile montante du rap hutois. Théo Thaels se produira également à Ouffet (le 22 juillet), Rochefort (le 2 août), Chênée (le 10 août) ainsi qu’à Huy (le 6 octobre). "Je vais vivre un bel été, sourit l’étudiant en dernière année de droits humains à Maastricht. Je compte d’ailleurs passer mon mémoire fin août. Je n’aurai pas vraiment le temps de chômer. Ensuite, je me pencherai sur mon autre EP qui devrait sortir d’ici janvier 2024."

De beaux projets en perspective pour BennyTow, qui a découvert le rap en soirée avec des amis. "Initialement, c’était un délire entre potes. C’est dans cette optique-là que j’écris mes textes, résume le Villersois. Mon rap se veut sans prise de tête, ouvert à tout le monde et accessible en toutes circonstances. J’essaye de raconter mon vécu à travers mes paroles sans inventer quoi que ce soit et toujours avec beaucoup d’impertinence et d’autodérision."