Le "oui mais" de Villers-le-Bouillet à la volonté de la Région de centraliser l’habitat

La zone ne convainc pas

Avec quelle finalité ? L’optimisation spatiale, le développement socio-économique, l’attractivité territoriale, la gestion qualitative du cadre de vie et la maîtrise de la mobilité. "C’est un dossier complexe, a introduit Jean-François Ravone (Écolo), l’échevin villersois de l’Aménagement du territoire. La Région veut à l’avenir recentrer l’habitat et l’offre de services dans les cœurs de village en délimitant une zone précise. Pour 4 permis d’urbanisme octroyés, 3 devront l’être dans ce centre et l’autre en dehors. Si nous ne donnons pas de réaction dans les 5 années, c’est ce qui sera retenu. Or, si nous pouvons accepter le principe de centralité, la zone qui nous est proposée ne nous convainc pas." Et notamment parce que l’espace à l’arrière de la nouvelle administration communale n’en fait pas partie alors qu’y est projeté de l’habitat (projet Mélotte) avec des besoins en offre de transports.

Du coup, le conseil communal (Ensemble s’est abstenu) va rendre un avis favorable conditionnel au projet de SDT, avec six réserves sur lesquelles attirer l’attention de la Région wallonne.

Mise en œuvre difficile

La première concerne l’isolement relatif en matière de transports en commun (offre trop réduite pour les liaisons entre les villages et la centralité définie sur Villers-le-Bouillet). Le conseil rappelle ensuite que les petites communes n’ont pas nécessairement la capacité d’assurer l’opérationnalisation du SDT (en termes de compétences, de moyens humains ou financiers).

Aussi, la mise en œuvre des centralités et espaces excentrés, par le respect de densités en logements, risque d’être, dans les faits, difficile à réaliser (gestion des demandes de permis d’urbanisme ; motivation des permis…). Ensuite, l’optimisation spatiale est une terminologie ne permettant pas à la population d’appréhender la réalité de terrain qui va découler de la réforme. La Commune villersoise prévient encore que les surcoûts dans les zones excentrées devront aussi être assumés par le pouvoir régional, y compris en matière de compensation au plan de secteur ou d’investissement dans les transports en commun. Elle réclame enfin que la procédure de modification du SDC (Schéma de développement communal), pour les Communes qui en disposent, puisse se faire sans auteur de projet ou bureau d’étude ou dans le cadre d’une procédure extrêmement simplifiée. "On fait aussi savoir que le timing est extrêmement rapide pour se positionner sur un document déterminant pour la politique communale", termine Jean-François Ravone.