Leur électricité est vétuste ; le couple et sa famille, de Villers-le-Bouillet, sont expulsés

Des travaux sont nécessaires, la Villersoise en est consciente. Mais il lui manque l’essentiel, le nerf de la guerre: l’argent. "On a déjà fait des démarches pour avoir un prêt de la Région wallonne", poursuit la propriétaire. Qui ne comprend pas la décision du bourgmestre et y voit… une décision prise contre eux. "Il nous en veut", affirme-t-elle. Persuadée que l’arrêté a été pris non pas pour une question d’électricité mais contre eux car elle est d’une famille de forains et il est ferrailleur.

Lundi dernier, le bourgmestre a pourtant reçu la propriétaire et son compagnon, accompagnés de leur avocat Me Charpentier. "Le bourgmestre trouvait qu’il y avait une menace grave pour eux", explique l’avocat hutois. Ce qu’a confirmé un expert de la Région wallonne qui a visité la maison. Il a estimé la situation dangereuse. "On ne peut pas nier qu’il y a des problèmes, concède l’avocat. Ils ne le nient pas. Mais c’est le cas aussi dans certains bâtiments publics…" Me Charpentier s’étonne cependant de cet arrêté d’inhabitabilité car "quand on a discuté, ils ont bien expliqué qu’ils avaient fait une demande pour avoir un prêt". Clairement, la mise en conformité électrique va coûter quelques milliers d’euros. Or, ses clients "sont précarisés, ils n’ont pas moyen de faire face. La décision du bourgmestre est excessive. Mes clients ont l’impression qu’on les cherche", même s’il reconnaît qu’il y a d’autres problèmes qui peuvent agacer.

La famille doit en tout cas quitter son domicile le 21 juin pour 16 h. Sinon, le bourgmestre pourra requérir la force publique pour procéder à l’expulsion. Mais "ils ne pourront être expulsés que si la Commune a un logement à leur fournir. Et ça aura un coût pour la collectivité." Déjà, cependant, l’avocat hutois annonce qu’il va introduire un recours auprès du gouvernement wallon. "On a 15 jours pour l’introduire et le gouvernement statuera dans les 45 jours. Je suppose que le recours est suspensif… En espérant qu’entre-temps, le dossier aura été réglé."