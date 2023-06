Deux nouvelles éoliennes dans le zoning de Villers-le-Bouillet : «Notre production doit doubler» (vidéo)

Les fondations des éoliennes sont terminée. Elles devraient être mises en service pour la fin de l'été. ©Eda

Une collaboration avec la Spi

Mais ce projet de deux éoliennes, qui mesureront 150 mètres en bout de pales, n’est pas uniquement porté par Luminus. En effet, la Spi s’est associée au producteur d’électricité pour créer Eol Spi. «L’intercommunale a mis à disposition un de ses terrains pour la construction d’une éolienne», détaille Xavier Leblanc.

Quant à l’autre éolienne, elle se trouvera sur le site de la Fonderie Fallais. «Une partie de la consommation en électricité de l’entreprise sera comblée par l’éolienne.»

Luminus et la Spi se sont associées pour créer Eol SPI. ©Eda

Du win-win-win

Et c’est d’ailleurs là que réside tout l’intérêt de construire des éoliennes dans des zonings, qui alimenteront les entreprises en électricité. «Procéder de la sorte, c’est clairement du win-win-win, poursuit Grégoire Dallemagne. D’abord, c’est «win» pour le climat, car les entreprises réduiront leurs émissions de CO2.» Les entreprises en question sortiront également gagnantes car elles verront leurs factures d’électricité diminuer. Et le troisième «win», c’est sur le plan social. «Avec des éoliennes, un zoning devient attractif.» Et qui dit zoning attractif dit aussi développement de l’activité économique et donc «du travail pour plus de personnes».

guillement Notre volonté est de développer des parcs d’activité économique qui auront une connotation bas carbone et durable

Du côté de la Spi, on se réjouit aussi de cette collaboration. «Nous sommes actifs sur toute la province de Liège. Ça représente plus de 3 000 entreprises et 45 000 emplois, détaille Pierre Castelain, porte-parole de la Spi. Ce qui fait potentiellement de nombreux consommateurs d’énergie verte. «À terme, notre volonté est de développer des parcs d’activité économique qui auront une connotation bas carbone et durable.»

Le ministre se réjouit

Et évidemment, Philippe Henry, ministre wallon de l’Énergie et du Climat, se réjouit aussi de voir les entreprises wallonnes se tourner vers les énergies vertes car les objectifs en la matière sont grands. «On a décidé de doubler notre production d’énergies renouvelables d’ici 2030, explique-t-il. On veut passer de 15 à 30 %.» Et l’éolien devra représenter 45 % de cette production verte. «Ça veut dire qu’on doit plus que doubler notre production.» Mais ça ne signifie pas que le nombre d’éoliennes va doubler. «On va bien sûr construire de nouvelles éoliennes, mais on va aussi procéder au “repowering” de parc existants. Ça veut dire qu’on va remplacer des éoliennes plus anciennes par des nouvelles, qui auront une capacité de production beaucoup plus importante.» Mais toujours est-il qu’il faudra quand même de nombreuses nouvelles éoliennes et clairement, ce projet porté par Luminus et la Spi, va dans le bon sens.