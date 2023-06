Il manque des bus entre Villers-le-Bouillet et Huy

Les Villersois ont décidé de ne plus s’en accommoder. Ils ont fait circuler une pétition "qui a récolté plusieurs centaines de signatures", selon le député écolo Rodrigue Demeuse. Si la pétition a été envoyée aux autorités communales villersoises, le député hutois a relayé les propos des Villersois en interpellant le ministre de la Mobilité, Philippe Henry au parlement wallon. Il voulait savoir si le ministre et l’OTW (l’Opérateur de transport de Wallonie) étaient au courant de la situation, s’ils voyaient des solutions.

Réponse du ministre Henry: aucune demande d’extension de la desserte de la ligne 149 ne lui a jamais été transmise, pas plus à l’OTW ou encore zu SPW/AOT (le Service public de Wallonie/Autorité organisatrice des transports collectifs et partagés). Et le ministre Henry de signaler qu’ "il serait également utile que la Commune de Villers-le-Bouillet relaie la pétition", notamment à l’AOT. Simplement parce que ce type de demande pourrait être intégré dans le cadre du processus de redéploiement de l’ensemble des lignes interrurbaines, actuellement à l’étude. Petit bémol que souligne le député Rodrigue Demeuse: "ce plan de réorganisation pour la zone de Huy est prévu en 2026, avec donc une mise en œuvre en 2028". Pas de solution possible avant cinq ans alors ? Si, il y a une possibilité qu’explique le ministre Henry: "En attendant, l’AOT pourrait vérifier si le potentiel de clientèle est suffisant pour justifier une modification du niveau de service cible de la ligne à plus brève échéance". Il faudra donc prouver qu’il y a une demande pour élargir la ligne. "Ils pourraient faire la modification plus rapidement, commente le député wallon Rodrigue Demeuse. D’où l’intérêt de mettre tout le monde autour de la table."

Et qu’en pense-t-on à la Commune ? "Oui, en semaine, la ligne 149, c’est un bus par heure et une surfréquence aux heures de pointe, explique l’échevin Jean-François Ravone. On a relayé la pétition, qui date d’il y a six mois, en disant qu’elle était fondée, qu’il fallait compléter l’horaire. On a relayé au TEC et au ministre de la Mobilité." Avec l’espoir, désormais, que les choses bougent enfin. Et avant 2028…