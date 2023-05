"Le module sera installé dans le grand garage qui se trouve le long des prairies", détaille l’échevine des Sports Christine Collignon. Une dalle de béton, sur laquelle d’autres modules seront installés, sera créée à l’extérieur.

Ce skatepark a d’ailleurs été élaboré en collaboration avec le service jeunesse. "On a a demandé l’avis de jeunes qui font du skate."

D’un point de vue financier, le projet devrait coûter 130 000 €. "On le financera entièrement sur fonds propres. On espère pouvoir le débuter d’ici la fin d’année, pour que les jeunes puissent en profiter au printemps."

Un projet comme celui-là, a priori, ça plaît. Même si l’opposition formule quelques critiques . "Je suis déçue parce que, pendant des années, il a été question de créer une aire multisports beaucoup plus grande, avance Aline Devillers-Saal. Le projet était prêt, le permis était délivré. Et puis, tout a été abandonné faute de subsides. Et à terme, je suis sûre que le skatepark coûtera plus cher que la partie non-subsidiable du premier projet."

Beaucoup plus long avec des subsides

Évidemment, Christine Collignon regrette également l’abandon premier projet. "C’est très triste car on a suivi toute la procédure. Mais quelques semaines après avoir rentré le dossier, on nous a dit qu’il manquait une pièce. On n’était donc plus éligible."

Et fatalement, le dossier tombait à l’eau. On a donc relancé un projet mais, cette fois-ci, uniquement sur fonds propres.

"Si on était passé par Infrasports, on aurait dû attendre environ quatre ans pour un dossier comme celui-là. Au bout d’un moment, je pense que les gens en ont marre d’attendre."

Mais la conseillère de l’opposition n’en démord pas. "C’est vraiment dommage parce qu’on avait un projet beaucoup plus complet en investissant 200 000€."

Mais de toute façon, même si on voulait relancer la procédure, la Commune devrait débourser beaucoup plus. "Avec le nouveau décret, on n’est plus subsidié qu’à 50% (NDLR: il est possible de percevoir plus de subsides en répondant à certains critères), répond l’échevine. Ça veut dire qu’on aurait dû payer 500 000€."

"Et puis, renchérit le bourgmestre François Wautelet. Ces montants-là datent d’avant la crise, on ne sait pas combien ça nous aurait coûté aujourd’hui."