Une Dacia à contresens sur l’E42 pendant 30 km, de Namur à Villers-le-Bouillet !

C’est ce qui s’appelle avoir de la chance ! Dans la nuit du 30 avril dernier, une voiture Dacia a été vue en train de rouler à contresens sur l’autoroute E42 entre Namur et Villers-le-Bouillet, soit un trajet de 30 kilomètres, sans être inquiétée ni causer le moindre accident. "C’est le nouveau Lidar placé au viaduc de Huccorgne qui a permis d’identifier la voiture" , explique La police de la Route confirmant ainsi une information de nos confrères de Sudinfo. En effet, depuis l’été 2021, un chantier a débuté sur l’E42 en vue de rénover le viaduc de Huccorgne à Wanze. Le temps des travaux, qui seront terminés d’ici quelques mois, la mobilité a été modifiée sur le viaduc. "La circulation est désormais réduite sur la largeur et se concentre sur les deux bandes en direction de Namur. " C’est là que le Lidar a été placé. Et c’est à 4h30 du matin, ce dimanche-là, que la Dacia a été identifiée roulant à contresens, sur un parcours estimé à 30 kilomètres (depuis Daussoulx jusqu’à Villers-le-Bouillet). Le véhicule en défaut a croisé plusieurs voitures sans qu’aucun accident ne soit causé. " C’est un miracle, se dit-on au sein du personnel, indique la police des Routes. Rouler à contresens si longtemps, en passant par une zone de travaux encore plus dangereuse, sans aucune conséquence, c’est à peine croyable." Le Lidar a identifié la plaque d’immatriculation. Deux PV ont été rédigés par la police à charge du véhicule en faute. Et le propriétaire, ou le conducteur qui était à bord, devra s’expliquer.