L’école de Vaux redonne vie au potager communautaire

Retrouver des bénévoles

La séance de plantation a duré une heure en collaboration avec Intradel qui a fourni plantes potagères et arbustes fruitiers. "La Commune a collaboré via son service Cadre de vie et le coup de main d’un ouvrier qui s’est d’ailleurs montré très pédagogue avec les enfants, se félicite l’échevine qui ne compte pas en rester là. Nous allons ouvrir un deuxième carré pour que les élèves puissent y cultiver des légumes. Et on ne désespère pas de trouver de nouveaux bénévoles pour assurer une animation plus régulière du potager communautaire. On pourrait leur ouvrir également un autre carré."