Circulation adaptée pour finaliser le contournement du Roua

Le chantier nécessitera l’adaptation de la circulation avec la mise en place de déviations durant une année. Ainsi, l’accès sera interdit à tout conducteur, excepté chantier, rue Roua, dans son tronçon compris entre sa limite territoriale avec la commune de Braives et son carrefour avec la rue Famelette. "Les habitants de Fumal ne pourront plus remonter par là." La circulation sera réglée en alternance par des feux tricolores entre les carrefours formés par la rue Famelette et la rue Roua et la rue Famelette et l’accès à la carrière.