Le distributeur à pain de Denis Bada fracturé pour quelques euros à Villers-le-Bouillet

Et là, la nuit dernière, un individu s’est donc acharné sur le distributeur de pains au pied de biche. "Il l’a tellement saccagé qu’il est désormais hors fonction. On ne sait même plus en retirer les pains qu’on avait mis hier soir. La porte bloque." L’individu s’est emparé du monnayeur "mais il n’y avait pas grand-chose dedans parce qu’on le vide tous les soirs." Chaque soir, le boulanger vient vider le monnayeur, il ne laisse que quelques euros pour rendre la monnaie aux clients qui n’ont pas le compte juste. "Il y avait peut-être une trentaine d’euros." Une réparation est-elle possible ? "On ne saura pas réparer", déplore Roxane Bada. Ou bien la réparation coûtera bien trop cher. Or, la machine n’a que deux ans, elle avait coûté 18.000€ et aucune assurance ne veut prendre en charge de telles machines car elles font trop souvent l’objet de tels actes de vandalisme. "On a contacté la société. On verra. Mais s’il y en a pour 3000€ ou plus…" Avoir une machine à pain, cela n’apporte pas grand-chose au boulanger mais c’est un chouette service pour ses clients. "On fait bien un peu plus de pains pour le distributeur, on y met aussi les invendus de la journée. Mais au moins, le client a toujours du pain frais. Et si le pain ne va pas au distributeur, on le met sur Too Good To Go."

La nuit dernière, le vandale a cependant été "vu": "une entreprise proche a des caméras". Et Roxane Bada d’ajouter: "On voit bien que c’est un homme, qu’il a un pied de biche et qu’il s’acharne sur le distributeur pendant 1h30. On lui donne jusqu’à lundi pour se manifester. Sinon, on ira déposer plainte…" Et pour les clients ? La boulangerie Bada va réinstaller son ancienne machine, mais "avec celle-là, on ne sait payer que par pièces, pas par carte bancaire."